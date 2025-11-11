أحمد موسى: أبو العينين صاحب شعبية جارفة ويعمل من أجل وطنه

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القائمة الوطنية من أجل مصر هي تحالف انتخابي وليس سياسي بمعنى أنه ينتهي بدخول البرلمان، وبينهم أحزاب معارضة مثل العدل.

وجه خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، التحية لأهالي أسيوط الذي يتابعوه عبر الشاشات أمام إحدى اللجان وقبل دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات النواب.



وقال: شكرًا عظيمات مصر وكل التحية ليكم، وكل الشكر لمتابعينا على الهواء ولا بد من تحية عظيمات مصر على أدائهم لأنهم المثل والقدوة في المشهد الانتخابي والوقوف في طوابير أمام اللجان.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، أن عمليات فرز الأصوات تبدأ بعد إغلاق آخر صندوق في لجان الانتخابات بالمرحلة الأولى، وبعدها تبدأ مباشرة عملية الفرز.



واستطرد أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، شارك في مسيرة كبيرة بمحافظة الجيزة مع اللواء كمال الدالي المرشح على المقاعد الفردية، لافتا إلى أن أهالي الجيزة مع من يمثلهم يحتفلون معه وهم حبايبه وهو نائب عن الشعب وليس الدائرة فقط وكان يهتف لمصر وهدفه خدمة البلد.



وقال إن أبو العينين يشغل منصب نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، رغم أنه حزب حديث ولكن سيادة النائب له دور كبير في الحزب، حيث إنه يمتلك تاريخ برلماني كبير وعريق وكان في مشهد عبقري اليوم وصل أنصاره وهو يرفع يد اللواء كمال الدالي.

واختتم أن الانتخابات على الهواء ولا مشكلة لدينا من الإشراف عليها من أي جهة أو مؤسسة دولية، موضحا أنه من قرية بسيطة ولكنها متعلمة تزيد نسبة التعليم فيها عن 90 %.