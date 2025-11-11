قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أبو العينين صاحب شعبية جارفة ويعمل من أجل وطنه

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القائمة الوطنية من أجل مصر هي تحالف انتخابي وليس سياسي بمعنى أنه ينتهي بدخول البرلمان، وبينهم أحزاب معارضة مثل العدل.

وجه خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، التحية لأهالي أسيوط الذي يتابعوه عبر الشاشات أمام إحدى اللجان وقبل دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات النواب.
 

وقال: شكرًا عظيمات مصر وكل التحية ليكم، وكل الشكر لمتابعينا على الهواء ولا بد من تحية عظيمات مصر على أدائهم لأنهم المثل والقدوة في المشهد الانتخابي والوقوف في طوابير أمام اللجان.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، أن عمليات فرز الأصوات تبدأ بعد إغلاق آخر صندوق في لجان الانتخابات بالمرحلة الأولى، وبعدها تبدأ مباشرة عملية الفرز.

واستطرد أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، شارك في مسيرة كبيرة بمحافظة الجيزة مع اللواء كمال الدالي المرشح على المقاعد الفردية، لافتا إلى أن أهالي الجيزة مع من يمثلهم يحتفلون معه وهم حبايبه وهو نائب عن الشعب وليس الدائرة فقط وكان يهتف لمصر وهدفه خدمة البلد.

وقال إن أبو العينين يشغل منصب نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، رغم أنه حزب حديث ولكن سيادة النائب له دور كبير في الحزب، حيث إنه يمتلك تاريخ برلماني كبير وعريق وكان في مشهد عبقري اليوم وصل أنصاره وهو يرفع يد اللواء كمال الدالي.

واختتم أن الانتخابات على الهواء ولا مشكلة لدينا من الإشراف عليها من أي جهة أو مؤسسة دولية، موضحا أنه من قرية بسيطة ولكنها متعلمة تزيد نسبة التعليم فيها عن 90 %.

أحمد موسى محمد أبو العينين مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الفنان محمد صبحي

خالد الغندور يتمنى الشفاء العاجل لـ محمد صبحي

مهرجان القاهرة

150 فيلما في الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

بالصور

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد