منخفض جوي يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس

حذرت هيئة الأرصاد من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد إنه "بعد أن عاشت البلاد أجواء دافئة مستقر خلال الفترة الماضية تعود الأجواء الخريفية المطيرة بقوة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13نوفمبر 2025".

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد اعتباراً من يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق في طبقات الجو العليا.

وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة كالآتي:

-سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق

-انخفاض في درجات الحرارة

-نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

ويبقى التحذير من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 28 16

بنها 27 18

دمنهور 26 17

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 22

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 17

السويس 26 18

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 27 17

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 27 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 23

الإسكندرية 26 17

العلمين 25 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 27 17

بني سويف 28 17

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 31 18

قنا 34 20

الأقصر 34 19

أسوان 36 21

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 34 20