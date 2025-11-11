خصم خاص للأطباء على مسرحية «أم كلثوم .. دايبين في صوت الست»

استقبل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل، مؤلف مسرحية «أم كلثوم – دايبين في صوت الست»، بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأشاد النقيب بالدور الفني والثقافي الذي يقدمه العدل في إحياء التراث المصري الأصيل، مؤكدًا أهمية الفنون في الارتقاء بالذوق العام ودعم القيم الإنسانية والوطنية.

من جانبه، أعرب د. مدحت العدل عن تقديره الكبير لدور الأطباء ورسالتهم النبيلة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى ما يبذلونه من جهد وتفانٍ في رعاية صحة المصريين.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تخصيص خصم بنسبة 25% للأطباء وأسرهم على تذاكر حضور المسرحية، بواقع ألف تذكرة تشمل مختلف الفئات.

للحصول علي البرومو كود الخاص بالخصم برجاء التواصل علي رقم اللجنة الاجتماعية بالنقابة: 01050104751