قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟
خبير تربوي يطالب بتأجيل امتحانات نوفمبر بالمدارس .. لهذا السبب
قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: استمرار العمل في اللجان لحين الانتهاء من أخر ناخب

المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
هاجر ابراهيم

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من خلال رؤوساء لجان المتابعة على ال14 محافظة.. لدينا كل المحافظات محل المرحلة الأولي مازالت تعمل باللجان الفرعية في بعض الدوائر ومستمرين بالعمل في هذه اللجان لحين الإنتهاء من اخر ناخب يتقدم فى عملية الإنتخاب. 

وتقدم خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكل الشكر لكل المواطنين في تلك المحافظات على المشاركة الإيجابية وحرصهم الشديد على التواجد فى مقرات اللجان الفرعية للعملية الإنتخابية.

وتابع: “تلقينا العديد من الشكاوي المتعلقة بالتأخير في عملية الإقتراع نظرا للكثافات، ومستمرين في العمل، وأشكر الناخبين والمترشحين على إلتزاهم بالضوابط والقواعد وفقا للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للإنتخابات”.

وأشار إلى أنه برؤوساء اللجان العامة، فإن الإعلان على إعلان الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل المترشحين، وإعلان النتائج هو إختصاص الهيئة الوطنية للإنتخابات يوم 18 نوفمبر القادم.

احمد بنداري الوطنية للانتخابات لجان المتابعة اللجان الفرعية عملية الإنتخاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في اليوم الثاني

انتخابات

طوابير ناخبين .. إقبال كبير بمدرسة ميت شماس بالمنوات | صور

انتخابات

بالمئات | إقبال الناخبين بمدرسة المنوات الإعدادية بأبو النمرس .. صور

بالصور

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

أبو العينين والدالي يقودان مسيرة جماهيرية كبرى للجبهة الوطنية في الجيزة .. صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد