الوطنية للانتخابات: استمرار العمل في اللجان لحين الانتهاء من أخر ناخب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من خلال رؤوساء لجان المتابعة على ال14 محافظة.. لدينا كل المحافظات محل المرحلة الأولي مازالت تعمل باللجان الفرعية في بعض الدوائر ومستمرين بالعمل في هذه اللجان لحين الإنتهاء من اخر ناخب يتقدم فى عملية الإنتخاب.

وتقدم خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكل الشكر لكل المواطنين في تلك المحافظات على المشاركة الإيجابية وحرصهم الشديد على التواجد فى مقرات اللجان الفرعية للعملية الإنتخابية.

وتابع: “تلقينا العديد من الشكاوي المتعلقة بالتأخير في عملية الإقتراع نظرا للكثافات، ومستمرين في العمل، وأشكر الناخبين والمترشحين على إلتزاهم بالضوابط والقواعد وفقا للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للإنتخابات”.

وأشار إلى أنه برؤوساء اللجان العامة، فإن الإعلان على إعلان الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل المترشحين، وإعلان النتائج هو إختصاص الهيئة الوطنية للإنتخابات يوم 18 نوفمبر القادم.