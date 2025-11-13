قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات العمل

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطة وجهود الوزارة في التوسع في اكتشافات الموارد البترولية والغاز في مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية عبر تكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف والتنمية بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج، موضحًا الأنشطة الحالية والجديدة المتعلقة بالاستكشاف والحفر، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.

وفي سياق متصل نوه وزير البترول إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى دخول الاكتشاف الجديد خريطة الإنتاج بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميلًا من المتكثفات، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن نتائج إجراءات وخطوات تحفيز الاستثمار التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.

كما تناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث تم التركيز على إبراز مصر كوجهة مميزة وجاذبة للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين. كما تم التعريف بالفرص الواعدة التي تقدمها هذه القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات التحفيزية والمزايا التي توفرها الدولة المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج باعتبارها هدفاً رئيسياً، مستعرضًا القدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية العاملة في القطاع، وشملت الفعاليات عدداً من المشاركات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات مهمة، بالإضافة إلى اجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاستثمار. 

وأضاف: أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك وفق نظام استثماري يهدف إلى تحفيز وجذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الإنتاج والتنقيب والاستكشاف البترولي.

مجلس الوزراء وزير البترول مدبولي البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إصابة شخص

إصابة شخص إثر سقوط أسانسير في العبور

جثة

مصرع شخص سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس بالعبور

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد