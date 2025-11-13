قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على الاستمرار في تنفيذ وتطبيق ما تتبناه الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في توفير وإتاحة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة، أو التوسع وزيادة حجم الاستثمارات للمشروعات القائمة، لافتا في هذا الصدد إلى حرص الدولة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال زيادة نسبة ومعدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات التنموية والاقتصادية، تحقيقاً لمزيد من المستهدفات في هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم عقده من لقاءات واجتماعات مع العديد من قادة ومسئولي الدول الشقيقة والصديقة، لاستعراض جهود الدولة المصرية في ملف الاستثمار، وما تم اتخاذه من إجراءات تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، لافتا إلى دور هذه اللقاءات والاجتماعات أيضاً في تناول ما تتمتع به مصر من العديد من المقومات والإمكانات، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ما يتعلق بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات التي تمثل أهمية لمصر وللعديد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، وجهود التسويق والترويج لهذه الفرص، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيماً للعائد من استغلال هذه الفرص.  

الاستثمارات الأجنبية مدبولي رئيس الوزراء

