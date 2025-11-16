انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني

انطلق المؤتمر الجماهيري الكبير لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بعد عزف السلام الوطني، وذلك بحضور عاصم الجزار رئيس الحزب ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وقيادات الصف الأول، وسط مشاركة واسعة من أعضاء ومناصري الحزب.

ويأتي هذا التجمع الحاشد ضمن تحركات الحزب لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، وتأكيدًا على توجهه للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابي وخططه للمرحلة المقبلة.

وأكد حزب الجبهة الوطنية خلال المؤتمر أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب استحقاق وطني يعكس وعي وإرادة المصريين في بناء مستقبل أكثر استقرارًا، مشددًا على أن التواجد أمام اللجان رسالة واضحة للعالم بأن الشعب متمسك بحقه الدستوري ودوره في صناعة القرار.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت يومي 24 و25 نوفمبر، دعمًا للمسار الديمقراطي وترسيخًا للاستقرار الوطني.