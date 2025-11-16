قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني

المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية”
المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية”
حسن رضوان   -  
تصوير : أحمد بيسو

انطلق المؤتمر الجماهيري الكبير لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بعد عزف السلام الوطني، وذلك بحضور عاصم الجزار رئيس الحزب ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وقيادات الصف الأول، وسط مشاركة واسعة من أعضاء ومناصري الحزب.

ويأتي هذا التجمع الحاشد ضمن تحركات الحزب لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، وتأكيدًا على توجهه للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابي وخططه للمرحلة المقبلة.

وأكد حزب الجبهة الوطنية خلال المؤتمر أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب استحقاق وطني يعكس وعي وإرادة المصريين في بناء مستقبل أكثر استقرارًا، مشددًا على أن التواجد أمام اللجان رسالة واضحة للعالم بأن الشعب متمسك بحقه الدستوري ودوره في صناعة القرار.

ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت يومي 24 و25 نوفمبر، دعمًا للمسار الديمقراطي وترسيخًا للاستقرار الوطني.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية عاصم الجزار مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8

ايهما تفضل .. اودي A3 أم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد