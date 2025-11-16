وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

كشفت الفنانة وئام مجدي على استعدادها لخوض تجربة فنية مختلفة وهى تأليف عمل فني جديد يتضمن جزء هام من حياتها .

وقالت وئام مجدي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: انها تستعد لتأليف عمل فني جديد ستقدمه ولكن لم يحدد الموعد الذى سيطرح فيه العمل.

وأضافت وئام ، انها حتى الأن لم تحسم مشاركتها فى عمل فني فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦.

وعن نجاح احدث افلامها “ماما وبابا” ، قالت وئام ، انها سعيدة للغاية بردود الفعل القوية الذى حققها الفيلم خاصة انها تعاونت مع اكبر نجوم الكوميديا ، واشادت ايضا بالمخرج أحمد القيعي الذى نجح فى اول تجاربه الأخراجية ، مؤكدة انها لا تخشي التعاون مع مخرجين جدد اطلاقا وبالفعل الفيلم حقق نجاحا كبيرا.

فيلم ماما وبابا

ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.