حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
محافظات

7 بطلات من الأقصر يتوجن بالميداليات الذهبية في كأس مصر لجمباز الأيروبيك

7 بطلات من الأقصر يتوجن بالميداليات الذهبية في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك تحت 8 سنوات
7 بطلات من الأقصر يتوجن بالميداليات الذهبية في بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك تحت 8 سنوات
شمس يونس

حصدت 7 لاعبات من محافظة الأقصر، الميداليات الذهبية ببطولة كأس مصر مرحلة 8 سنوات جمباز الايروبيك آنسات، والتى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وذلك تحت إشراف الكابتن طه صلاح مدرب جمباز الأيروبيك والفنى رجال وآنسات ومدرب اللاعبات.

وجاءت أسماء البطلات المتوجات آسيا أحمد طلعت ، ترينتي بولا أسعد، تيا حسان حسن، جميلة وليد محمد، جوي بولا عادل، فرح محمود عبد السلام، نادين إبراهيم همام.

وقد أبهرت البطلات لجنة التحكيم بروح تنافسية عالية وثبات في الأداء، بعد أداء مذهل يعكس موهبة قوية وجهدًا مبذولًا داخل وخارج صالة التدريب، ليؤكدن أستحقاقهن للذهبيات بجدارة .

وأوضح كابتن طه صلاح أن اللاعبات اجتهدن طوال فترة التدريب وبذلن كل الجهد، مشيرا إلى أنه يتم دعم اللاعبات في صالة مجهزة بالكامل لتأهيل وتدريب اللاعبين، وتضم نخبة من أفضل المدربات .

ومن الجدير بالذكر أن جمباز الإيروبيك (Aerobic Gymnastics) هو رياضة تجمع بين حركات الجمباز السريعة والمستمرة مع الموسيقى، ويركز هذا النوع من الجمباز على إظهار اللياقة البدنية العالية من خلال حركات متتابعة تتضمن عناصر الصعوبة (مثل الحركات المقلوبة والحركات التي تتطلب قوة ومرونة) وحركات الأكروبات، وذلك دون الحاجة لاستخدام أجهزة ثابتة.

