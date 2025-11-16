7 بطلات من الأقصر يتوجن بالميداليات الذهبية في كأس مصر لجمباز الأيروبيك

حصدت 7 لاعبات من محافظة الأقصر، الميداليات الذهبية ببطولة كأس مصر مرحلة 8 سنوات جمباز الايروبيك آنسات، والتى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، وذلك تحت إشراف الكابتن طه صلاح مدرب جمباز الأيروبيك والفنى رجال وآنسات ومدرب اللاعبات.

وجاءت أسماء البطلات المتوجات آسيا أحمد طلعت ، ترينتي بولا أسعد، تيا حسان حسن، جميلة وليد محمد، جوي بولا عادل، فرح محمود عبد السلام، نادين إبراهيم همام.

وقد أبهرت البطلات لجنة التحكيم بروح تنافسية عالية وثبات في الأداء، بعد أداء مذهل يعكس موهبة قوية وجهدًا مبذولًا داخل وخارج صالة التدريب، ليؤكدن أستحقاقهن للذهبيات بجدارة .

وأوضح كابتن طه صلاح أن اللاعبات اجتهدن طوال فترة التدريب وبذلن كل الجهد، مشيرا إلى أنه يتم دعم اللاعبات في صالة مجهزة بالكامل لتأهيل وتدريب اللاعبين، وتضم نخبة من أفضل المدربات .

ومن الجدير بالذكر أن جمباز الإيروبيك (Aerobic Gymnastics) هو رياضة تجمع بين حركات الجمباز السريعة والمستمرة مع الموسيقى، ويركز هذا النوع من الجمباز على إظهار اللياقة البدنية العالية من خلال حركات متتابعة تتضمن عناصر الصعوبة (مثل الحركات المقلوبة والحركات التي تتطلب قوة ومرونة) وحركات الأكروبات، وذلك دون الحاجة لاستخدام أجهزة ثابتة.