الأقصر تحتفل بمرور 18 عاما على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بإحتفالية مرور ثمانية عشر عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وذلك برعاية وحضور الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل وزارة الأزهر الشريف ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما شارك في الاحتفالية الدكتور محمد الرملي حسين نائب رئيس فرع المنظمة العالمية بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود النوبي نائب رئيس جامعة الأقصر والقص ارمانيوس راعى الكنيسة ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية .

وانطلق الحفل بتلاوة قرآنية بصوت الواعظ الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم ، ثم عُزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى الدكتور خليفة كلمة ترحيبية ثمّن فيها دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في جمع كلمة الأزاهرة حول العالم، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبدعم نائبه الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء.

وتتابعت فقرات الحفل؛ فقدّم طلاب معهد الحرمين الأزهري فقرة فنية متميزة، ثم كانت كلمة الشيخ الرملي نيابة عن فضيلة الشيخ محمد محمد الطيب رئيس فرع المنظمة العالمية بمحافظة الأقصر.

وأختتم الحفل بكلمة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الذى نقل تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للحضور ، وأكد على دور الأزهر والطالب الأزهرى فى تنشئة وتنمية المجتمع ، مؤكدا أن هذا الدور لابد وأن يواكب ويساير كافة متطلبات العصر من التطور والحداثة مع تمسكه بتعاليم الأزهر الوسطية والمعتدلة فالأزهر سيظل دائمًا حصن الوطن وصمام أمانه.