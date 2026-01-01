قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
ياسين يفاجئ والده على الهواء: أحمد السقا قدوتي وداعمي الأول في الحياة والفن

محمد البدوي

قدّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سهرة خاصة ومميزة ضمن برنامج «واحد من الناس»، استضاف خلالها النجم الكبير أحمد السقا، في أجواء احتفالية متنوعة شهدت حضور عدد من النجوم والمفاجآت؛ وذلك في واحدة من أكبر سهرات واحتفالات رأس السنة على شاشة قناة الحياة.

وكرّم الدكتور عمرو الليثي الفنان أحمد السقا، حيث أهداه درع قناة الحياة تقديرًا لنجاح فيلم «أحمد وأحمد»، وحصوله على لقب أفضل ممثل لعام 2025.

وشهد الجزء الأخير من اللقاء مفاجأة مميزة، بحضور الفنان ياسين السقا الذي فاجأ والده على الهواء، معربًا عن فخره واعتزازه الشديد به، مؤكدًا أن أحمد السقا يمثل له القدوة والداعم الأول في حياته، سواء على المستوى الإنساني أو الفني.

وقال ياسين السقا خلال اللقاء إن والده هو «أحن وأحسن أب»، موضحًا أنه تعلم منه الكثير من القيم والمبادئ، إلى جانب الالتزام والاجتهاد واحترام المهنة.

 وأضاف أنه منذ طفولته يعشق الفن والتمثيل، ولذلك حرص على الدراسة في الخارج من أجل صقل موهبته وتحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه حصل على تقديرات عالية خلال دراسته.

 

كما شهدت الحلقة مشهدًا فنيًا مميزًا جمع بين ياسين ووالده أحمد السقا، في مواجهة تمثيلية لافتة، أظهر خلالها ياسين عفوية وحضورًا قويًا وقدرات تمثيلية واعدة، نالت إعجاب الجمهور.

وردّ ياسين على سؤال حول إمكانية الوقوف أمام والده في مشهد درامي يتطلب مواجهته أو ضربه، ليأتي رد أحمد السقا مؤكدًا أنه إذا كان المشهد يخدم العمل الدرامي ويُخرج بأفضل صورة فنية، فلن يتردد في الموافقة، لأن الأهم هو نجاح العمل.

 

الجوانب الشخصية والإنسانية

وتناولت الحلقة العديد من الجوانب الشخصية والإنسانية في حياة أحمد السقا، من بينها قصته مع دفن الموتى وبدايتها، والشخص الوحيد الذي رفض دفنه، إلى جانب تأثره الشديد أثناء حديثه عن صديق عمره الراحل سليمان عيد.

 

تفاصيل جديدة في حياته العائلية

كما كشف السقا خلال اللقاء عن تفاصيل جديدة في حياته العائلية، وتحدث عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، من إخراج معتز التوني وتأليف محمد الليثي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون معهم.

 

 رسائل غير مباشرة 

 وتطرق أيضًا إلى توجيه رسائل غير مباشرة من خلال كتابة الشعر، مؤكدًا أن الفنان محمد هنيدي كان سبب سعادة جيل كامل وصاحب فضل كبير على أبناء جيله.

ياسمين عبد العزيز أحمد السقا ياسين رأس السنة الفنان أحمد السقا

