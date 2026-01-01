ياسين يفاجئ والده على الهواء: أحمد السقا قدوتي وداعمي الأول في الحياة والفن

قدّم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سهرة خاصة ومميزة ضمن برنامج «واحد من الناس»، استضاف خلالها النجم الكبير أحمد السقا، في أجواء احتفالية متنوعة شهدت حضور عدد من النجوم والمفاجآت؛ وذلك في واحدة من أكبر سهرات واحتفالات رأس السنة على شاشة قناة الحياة.

وكرّم الدكتور عمرو الليثي الفنان أحمد السقا، حيث أهداه درع قناة الحياة تقديرًا لنجاح فيلم «أحمد وأحمد»، وحصوله على لقب أفضل ممثل لعام 2025.

وشهد الجزء الأخير من اللقاء مفاجأة مميزة، بحضور الفنان ياسين السقا الذي فاجأ والده على الهواء، معربًا عن فخره واعتزازه الشديد به، مؤكدًا أن أحمد السقا يمثل له القدوة والداعم الأول في حياته، سواء على المستوى الإنساني أو الفني.

وقال ياسين السقا خلال اللقاء إن والده هو «أحن وأحسن أب»، موضحًا أنه تعلم منه الكثير من القيم والمبادئ، إلى جانب الالتزام والاجتهاد واحترام المهنة.

وأضاف أنه منذ طفولته يعشق الفن والتمثيل، ولذلك حرص على الدراسة في الخارج من أجل صقل موهبته وتحقيق حلمه، مشيرًا إلى أنه حصل على تقديرات عالية خلال دراسته.

ياسين ووالده أحمد السقا

كما شهدت الحلقة مشهدًا فنيًا مميزًا جمع بين ياسين ووالده أحمد السقا، في مواجهة تمثيلية لافتة، أظهر خلالها ياسين عفوية وحضورًا قويًا وقدرات تمثيلية واعدة، نالت إعجاب الجمهور.

وردّ ياسين على سؤال حول إمكانية الوقوف أمام والده في مشهد درامي يتطلب مواجهته أو ضربه، ليأتي رد أحمد السقا مؤكدًا أنه إذا كان المشهد يخدم العمل الدرامي ويُخرج بأفضل صورة فنية، فلن يتردد في الموافقة، لأن الأهم هو نجاح العمل.

الجوانب الشخصية والإنسانية

وتناولت الحلقة العديد من الجوانب الشخصية والإنسانية في حياة أحمد السقا، من بينها قصته مع دفن الموتى وبدايتها، والشخص الوحيد الذي رفض دفنه، إلى جانب تأثره الشديد أثناء حديثه عن صديق عمره الراحل سليمان عيد.

تفاصيل جديدة في حياته العائلية

كما كشف السقا خلال اللقاء عن تفاصيل جديدة في حياته العائلية، وتحدث عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، من إخراج معتز التوني وتأليف محمد الليثي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون معهم.

رسائل غير مباشرة

وتطرق أيضًا إلى توجيه رسائل غير مباشرة من خلال كتابة الشعر، مؤكدًا أن الفنان محمد هنيدي كان سبب سعادة جيل كامل وصاحب فضل كبير على أبناء جيله.