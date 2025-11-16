قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اليوم.. عرض 4 أفلام قصيرة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

يُعرض اليوم الأحد 16 نوفمبر برنامج الأفلام القصيرة (2) ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة 3:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تعرض أربعة أفلام قصيرة متنوعة تعكس ثراء التجارب السينمائية العالمية والعربية.

ويشتمل برنامج الأفلام القصيرة (2) على الأعمال التالية:

"ورود دريا الليلية" إخراج مريم تفكري (إيران، فرنسا، المملكة المتحدة | الفارسية | تجريبي | 2025 | 16 دقيقة)، الذي يروي قصة دريا التي تكتب مسودتها الأولى عن الوقوع في الحب مع فتاة غامضة تُدعى "آبي" أي "أزرق"، بينما تخفي ورود الليل في حديقتها أسرار بلد حوّل قصص الحب إلى مشاهد جريمة روتينية.

"خطب ما" إخراج باولا تيرمين (فرنسا | الفرنسية | روائي | 2025 | 30 دقيقة)، حيث تصر بلانش على منع والدتها من بيع البيانو الذي كان يخص شقيقتها المريضة، محاولة الحفاظ على ذكراها حيّة رغم تجاهل والدتها للأمر.

"واسابكايلي" إخراج بيبي جينسبرج (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية | الإنجليزية | روائي | 2025 | 19 دقيقة)، يتابع الفيلم شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، تشارك في فيديوهات مقالب على "تيك توك"، وتكافح من أجل التأقلم ودفع الإيجار، لتكتشف إلى أي مدى ستذهب من أجل الانتماء.

"قمع" إخراج مارك أيمن (مصر | العربية | روائي | 2025 | 20 دقيقة)، الذي يصوّر كيف تصبح مبادئ أستاذ جامعي موضع تساؤل بعد منافسته مع عامل جراج في الحي على السلطة والنفوذ، لتتحول حياته إلى حالة من الجنون.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

