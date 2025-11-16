قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يزور الأطفال المصابين في حادث أتوبيس إسنا ومساعدات فورية لأسرهم| شاهد

شمس يونس

زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد ، الأطفال ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الرحلات الذي وقع أمس أثناء توجههم من محافظة أسوان إلى مهرجان الإسماعيلية للطفل، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع “أهل مصر”.

وتفقد محافظ الأقصر الحالة الصحية للأطفال الذين تم تحويلهم من مستشفى طيبة التخصصي بإسنا إلى مجمع الأقصر الطبي، حيث يتواجد 3 أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال، بينما يرقد طفل آخر بالقسم الداخلي. 

وأكد محافظ الأقصر أن جميع الحالات تشهد تحسنًا ملحوظًا، فيما تمت إحالة بعض حالة الأخرى إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

و قام محافظ الأقصر بتوزيع مساعدات فورية عاجلة لأسر المصابين، دعمًا لهم في هذا الظرف الصعب ، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي بمستشفى طيبة والطاقم الطبي بمجمع الأقصر الطبي، مؤكدًا أن الإمكانات الحديثة التي وفرتها الدولة في القطاع الصحي بالمحافظة كان لها دور حاسم في سرعة التعامل وإنقاذ الحالات.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا، قبل مدخل قرية القرايا، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب أتوبيس رحلات يقل أطفالاً مشاركين في مهرجان الإسماعيلية للطفل، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي.

