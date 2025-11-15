سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين

لقي المرشد السياحي للغة الإسبانية “علي عبد الرسول ”مصرعه اليوم أثناء أداء مهام عمله برفقة مجموعة من السائحين داخل مدينة الأقصر .

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من مستشفى المجمع الطبي بالاقصر يفيد بوصول المرشد السياحى الى المستشفى فى حالة خرجة اثر اصطدام راسه بشئ صلب .

وتبين ان المرشد اصطدم بالرصيف بعد سقوطه من عربة حنطور وكان برفقته فوج سياحى يقوم بالنزهة بمدينة الاقصر.

وعلى الفور تم نقله الى المستشفى ومكث بالعناية المركزة لمدة يومين ثم وافته المنية داخل المستشفى

فور انتشار خبر وفاته، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، مع توافد رسائل المواساة والتعازي من الزملاء والأصدقاء ، مؤكدين أن الفقيد كان مثالا للمهنية والتفاني في العمل.

وأكد عدد من زملائه أن رحيله يشكل خسارة كبيرة للمجتمع السياحي بمحافظة الأقصر، مشيرين إلى دوره الفعال في تعليم وتوجيه السائحين وتقديم صورة مشرفة عن المحافظة.