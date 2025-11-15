وفاة أكبر معمر وحافظ للقرآن الكريم بـ الأقصر

ودعت قرية اصيفون المطاعنة بمركز اسنا جنوب الاقصر اليوم واحدا من أبرز رموزها الدينية والقرآنية، والذى يعتبر من المعمرين بالقرية وهو الحاج “مصطفى محمد عبد الرحيم داود” الذي يعد أقدم حافظ للقرآن الكريم في المنطقة عن عمر ناهز مئة عام بعد رحلة حياة امتدت لعقود طويلة في خدمة كتاب الله .

خيّم الحزن على أهالي قرية اصفون منذ الساعات الاولى لاعلان الوفاة حيث توافد المئات من مختلف العائلات الى منزل الفقيد لتقديم العزاء واستعادة سيرته العطرة فقد كان الحاج مصطفى رمزا للعلم والدين و نشر تعاليم القرآن الكريم بين ابناء القرية والقرى المجاورة .

وعرف الراحل بحفظه المتقن للقرآن الكريم منذ شبابه المبكر وظل طوال سنوات عمره الطويلة يعلم الأطفال والشباب أحكام التلاوة والقراءة الصحيحة دون مقابل كما كان مرجعا لكثير من الأهالي في المسائل الدينية والاحكام وكان يحظى بمكانة كبيرة في قلوب الجميع.

وشهدت صلاة الجنازة مشاركة واسعة من محبي الفقيد من داخل القرية وخارجها