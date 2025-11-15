قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
محافظات

نائب محافظ الأقصر يزور ضحايا حادث طريق إسنا بالمستشفى التخصصي| صور

شمس يونس

قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، يرافقه على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا ،  والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، والدكتور عرفة الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية بالفرع، بزيارة ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بطريق إسنا، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا، والذي أسفر عن حالتي وفاة و26 مصابًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يتابع تداعيات الحادث المؤسف لحظة بلحظة منذ وقوعه، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع مستشفيات المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير كل سبل الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف نائبه الدكتور هشام أبو زيد والكوادر الطبية بمتابعة الموقف ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم.

وأعرب محافظ الأقصر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهم خلال هذا الظرف الأليم.

