نائب محافظ الأقصر يزور ضحايا حادث طريق إسنا بالمستشفى التخصصي| صور

قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، يرافقه على صادق رئيس مركز ومدينة إسنا ، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، والدكتور عرفة الهواري مدير إدارة الرعاية الثانوية بالفرع، بزيارة ضحايا الحادث الذي وقع اليوم بطريق إسنا، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا، والذي أسفر عن حالتي وفاة و26 مصابًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يتابع تداعيات الحادث المؤسف لحظة بلحظة منذ وقوعه، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع مستشفيات المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير كل سبل الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وأشار محافظ الأقصر إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف نائبه الدكتور هشام أبو زيد والكوادر الطبية بمتابعة الموقف ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم.

وأعرب محافظ الأقصر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لهم خلال هذا الظرف الأليم.