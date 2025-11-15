لحظة إنسانية بالأقصر.. وزير التعليم العالي يلتقي أطفال الأورام ويوجه رسالة دعم مؤثرة

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته الأخيرة لعقد مذكرة التفاهم قام بزيارة إنسانية لمستشفي علاج أورام الأطفال، حيث اطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان.

وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من الأطفال داخل غرف العلاج، وحرص على الاطمئنان عليهم والاستماع لرحلاتهم مع المرض، مؤكداً أن دعم هؤلاء الأطفال أولوية إنسانية ومجتمعية، وأن إرادتهم القوية تمثل رسالة أمل لكل أسرة تواجه تحديات مشابهة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود المبذولة داخل المستشفى لتقديم خدمات علاج متقدمة تراعي الجانب الإنساني إلى جانب الرعاية الطبية المتخصصة، مؤكداً أن التعاون بين الدولة والمؤسسات الخيرية يسهم في توفير خدمات علاجية نوعية لأطفال الصعيد دون أي أعباء مالية.

من جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة الوزير تمثل دفعة معنوية كبيرة للأطفال والأسر، مشيراً إلى أن المستشفى حريص على تقديم أفضل مستويات الرعاية المجانية وفق أحدث المعايير الطبية، وأن وجود الوزير بين الأطفال يعكس اهتمام الدولة بدعم هذا النموذج الإنساني.

كما أوضح الدكتور هاني حسين، المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، أن الزيارة تعزز جهود الفريق الطبي الذي يعمل يومياً على توفير بروتوكولات علاج حديثة ورعاية نفسية متكاملة للأطفال، لافتاً إلى أن الدعم المجتمعي والرسمي يلعب دوراً أساسياً في استمرار هذا العمل الخيري الكبير.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أن قصص هؤلاء الأطفال في مواجهة المرض تعكس قوة وإصراراً كبيرين، وأن الدولة ستظل داعمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء، مثمناً الدور الحيوي الذي تقدمه مؤسسة شفاء الأورمان لأطفال الصعيد.