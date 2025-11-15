قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
لحظة إنسانية بالأقصر.. وزير التعليم العالي يلتقي أطفال الأورام ويوجه رسالة دعم مؤثرة

شمس يونس

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته الأخيرة لعقد مذكرة التفاهم قام بزيارة إنسانية لمستشفي علاج أورام الأطفال، حيث اطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان.

وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من الأطفال داخل غرف العلاج، وحرص على الاطمئنان عليهم والاستماع لرحلاتهم مع المرض، مؤكداً أن دعم هؤلاء الأطفال أولوية إنسانية ومجتمعية، وأن إرادتهم القوية تمثل رسالة أمل لكل أسرة تواجه تحديات مشابهة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود المبذولة داخل المستشفى لتقديم خدمات علاج متقدمة تراعي الجانب الإنساني إلى جانب الرعاية الطبية المتخصصة، مؤكداً أن التعاون بين الدولة والمؤسسات الخيرية يسهم في توفير خدمات علاجية نوعية لأطفال الصعيد دون أي أعباء مالية.

من جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة الوزير تمثل دفعة معنوية كبيرة للأطفال والأسر، مشيراً إلى أن المستشفى حريص على تقديم أفضل مستويات الرعاية المجانية وفق أحدث المعايير الطبية، وأن وجود الوزير بين الأطفال يعكس اهتمام الدولة بدعم هذا النموذج الإنساني.

كما أوضح الدكتور هاني حسين، المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، أن الزيارة تعزز جهود الفريق الطبي الذي يعمل يومياً على توفير بروتوكولات علاج حديثة ورعاية نفسية متكاملة للأطفال، لافتاً إلى أن الدعم المجتمعي والرسمي يلعب دوراً أساسياً في استمرار هذا العمل الخيري الكبير.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أن قصص هؤلاء الأطفال في مواجهة المرض تعكس قوة وإصراراً كبيرين، وأن الدولة ستظل داعمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء، مثمناً الدور الحيوي الذي تقدمه مؤسسة شفاء الأورمان لأطفال الصعيد.

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

