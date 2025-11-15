قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم الاقصر يعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
شمس يونس

 عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعاً موسعاً بحضور هيام المأمون رئيس قسم شئون الطلاب والامتحانات، ورؤساء اللجان المراحل التعليمية المختلفة.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

أوضح جارح أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وأكد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الإعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها.

كما عقد جارح اجتماعاً آخر لموجهي عموم المواد الدراسية، للتأكيد على ضوابط وضع الأسئلة بالورقة الامتحانية وفق الضوابط والمعايير التي تقرها الوزارة.

وفي السياق ذاته عقد وكيل الوزارة اجتماعاً ثالثاً مع أعضاء لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية، بحضور عثمان عبد الرحيم مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ كل السبل والإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم ليؤدي الطلاب العملية الامتحانية بسلاسة ويسر، حيث سيترتب عليه استكمال مساره التعليمي بالثانوية العامة او التعليم الفني.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر تعليم الاقصر الفصل الدراسي الاول

