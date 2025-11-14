رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بزيارة تفقدية مفاجئة قبل قليل إلى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة طيبة الجديدة بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور كرم عبد الساتر المحرزي، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط.

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات

يأتي في إطار حرص جامعة الأزهر على المتابعة المستمرة والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب والطالبات في المدن الجامعية.

وخلال جولته التقى رئيس جامعة الأزهر بعدد من الطالبات المقيمات بالمدينة، واستمع إلى آرائهن ومقترحاتهن حول مستوى الخدمات المقدمة لهن، كما اطمأن على أحوالهن الدراسية واستمع إلى ملاحظاتهن واحتياجاتهن فيما يخص العملية التعليمية أو المعيشة اليومية سواء داخل الكلية أو المدينة الجامعية.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بوجوده مع الطالبات والتحاور معهن بشكل مباشر، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بكل ما يخدم طلابها في مختلف الجوانب التعليمية والاجتماعية في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ووجّه رئيس جامعة الأزهر بضرورة المتابعة الدورية لجودة الوجبات الغذائية والخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة تساعد الطالبات على التحصيل العلمي وتحقيق التفوق.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن المدن الجامعية ليست مجرد مكان للإقامة؛ بل تعد مجتمعًا متكاملًا يحتضن الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية متوازنة وقادرة على الإبداع والعطاء، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات لطلابها المغتربين، فالمدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة، من تغذية صحية، وأماكن للمذاكرة، وممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وفي ختام الزيارة، أعربت الطالبات عن سعادتهن بزيارة رئيس الجامعة وحرصه على المتابعة الميدانية الدائمة لأوضاعهن، فهن يشعرن بأنهن شركاء في الحفاظ على ما تقدمه الجامعة من تطوير وخدمات داخل المدن الجامعية.