الأقصر .. إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وسيارة ربع نقل بطريق الحلة الكلابية

شهد طريق الحلة الكلابية بمركز إسنا جنوب الأقصر اليوم الجمعة وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي.

كان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم مفاجئ على الطريق الزراعي الرابط بين قريتى الحلة و الكلابية مما أدى إلى إصابات متنوعة بين مستقلي التوك توك وسيارة النقل.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية .

أكدت مصادر طبية داخل مستشفى إسنا أن الإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكدمات واشتباه بكسور وتم التعامل معها

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.