الانقلاب الشتوي 2025.. ماذا يحدث في أقصر يوم خلال العام؟

يمثل الانقلاب الشتوي اليوم الأقصر في السنة من حيث عدد ساعات ضوء النهار، ويحدث عندما تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها في السماء خلال مسارها السنوي،

وفي عام 2025، يصادف الانقلاب الشتوي يوم الأحد 21 ديسمبر.

لماذا يعد أقصر يوم في السنة؟

يتغير موقع الشمس الظاهري في السماء على مدار العام نتيجة ميلان محور الأرض بـ 23.4 درجة وخلال الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يميل القطب الشمالي بعيدا عن الشمس، مما يؤدي إلى:

-انخفاض زاوية ارتفاع الشمس

-قصر فترة وجودها فوق الأفق

-زيادة طول ساعات الليل

وعندما يصل هذا الميل إلى أقصاه، يحدث الانقلاب الشتوي، فتكون الشمس في أدنى نقطة لها، ويحدث أطول ليل وأقصر نهار خلال العام، أما في نصف الكرة الجنوبي، فيحدث العكس تماما، إذ يكون ديسمبر بداية فصل الصيف هناك.

اللحظة الفلكية للانقلاب الشتوي

تحدث اللحظة الدقيقة للانقلاب الشمسي في عام 2025 عند الساعة 3:03 مساءً بتوقيت جرينتش ورغم ذلك، يركز معظم الناس على يوم الانقلاب كاملا باعتباره حدثا موسميا مهما تحتفل به ثقافات عديدة حول العالم.

في مدينة لندن، يبلغ طول النهار خلال هذا اليوم 7 ساعات و49 دقيقة و42 ثانية فقط، وهو أقل بنحو تسع ساعات مقارنة بنهار الانقلاب الصيفي.

هل تطول الأيام بعد الانقلاب الشتوي؟

بعد الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيا، وتتساوى ساعات الليل والنهار تقريبا في الاعتدالين الربيعي والخريفي، ثم يبلغ النهار ذروته عند الانقلاب الصيفي.

ماذا يعني مصطلح الانقلاب الشمسي؟

يعود أصل الكلمة إلى اللاتينية Solstitium وتعني "الشمس تقف ساكنة"، لأن حركة الشمس الظاهرية شمالاً أو جنوباً تتوقف مؤقتا قبل أن تعكس اتجاهها.

ويمثل الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء فلكيا أما وفقا لتقيرات المناخ فإن الشتاء يبدأ في 1 ديسمبر، بناءا على تقسيم الأرصاد الجوية للعام إلى أربعة فصول متساوية.

كيف يحتفل العالم بالانقلاب الشتوي؟

في شمال أوروبا، كان يحتفل بعيد يول الوثني خلال الانقلاب الشتوي، حيث كانت تشعل النيران وتحرق جذوع الأشجار تكريما للإله النوردي ثور، وقد انتقلت العديد من تقاليد عيد الميلاد الحديثة مثل جذع يول والغناء الاحتفالي من الطقوس القديمة.

ساتورناليا (روما القديمة)

في روما، كان مهرجان زحل يبدأ في 17 ديسمبر ويستمر أسبوعاً كاملاً، يتضمن الاحتفال تقديم القرابين في معبد زحل، وتبادل الهدايا و إلغاء القوانين مؤقتا و إغلاق المدارس والمتاجر، وكان يعد من أكثر المهرجانات صخبا وبهجة في الإمبراطورية الرومانية.

مهرجان دونغتشي (الصين وشرق آسيا)

يعد مهرجان دونغتشي أحد أهم المناسبات الموسمية في الصين وشرق آسيا، ويعكس فلسفة الين واليانغ القائمة على التوازن، وتجتمع العائلات لتناول التانجيوان، وهي كرات من الأرز اللزج تطهى في مرق حلو أو لذيذ.

ليلة يلدا

يحتفل بـ شب يلدا، "أطول ليلة في السنة"، عبر تجمع العائلات لقراءة الشعر وتناول الرمان والبطيخ حتى ساعات الفجر وهو تقليد فارسي عريق يرمز للضوء الذي يتغلب على الظلام، أم في ستونهنج (المملكة المتحدة) يُعد موقع ستونهنج التاريخي وجهة بارزة خلال الانقلابين الشتوي والصيفي، حيث يتوافد الزوار لرؤية اصطفاف أشعة الشمس مع الأحجار العملاقة بطريقة هندسية مدهشة.