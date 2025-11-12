الأرصاد: تدفق السحب الممطرة يلوّح بـ "شتاء مبكر"

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحياناً.

ومن المتوقع اليوم أيضا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم - مطروح - العلمين).

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 18

دمنهور 25 17

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 25 18

المنصورة 25 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 26 22

بورسعيد 26 23

الإسماعيلية 27 17

السويس 26 18

العريش 27 17

رفح 26 16

رأس سدر 27 17

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 27 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 16

العلمين 25 16

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 13

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 30 22

الشلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 27 17

بني سويف 27 17

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 32 19

أسوان 33 21

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 33 20