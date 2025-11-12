قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد: تدفق السحب الممطرة يلوّح بـ "شتاء مبكر"

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحياناً.

ومن المتوقع اليوم أيضا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم - مطروح - العلمين).

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 26 18 
العاصمة الإدارية 27 17 
6 أكتوبر 27 16 
بنها 26 18 
دمنهور 25 17 
وادى النطرون 27 17 
كفر الشيخ 25 18 
المنصورة 25 17 
الزقازيق 27 18 
شبين الكوم 25 17 
طنطا 25 17 
دمياط 26 22 
بورسعيد 26 23 
الإسماعيلية 27 17 
السويس 26 18 
العريش 27 17 
رفح 26 16 
رأس سدر 27 17 
نخل 26 13 
كاترين 24 10 
الطور 27 18 
طابا 27 15 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 16 
العلمين 25 16 
مطروح 25 16 
السلوم 24 15 
سيوة 26 13 
رأس غارب 30 22 
الغردقة 31 20 
سفاجا 32 21 
مرسى علم 30 22 
الشلاتين 31 21 
حلايب 29 22 
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 28 22 
الفيوم 27 17 
بني سويف 27 17 
المنيا 28 16 
أسيوط 29 16 
سوهاج 31 18 
قنا 33 20 
الأقصر 32 19 
أسوان 33 21 
الوادي الجديد 32 18 
أبوسمبل 33 20

درجات الحرارة تدفق السحب المنخفضة أمطار سقوط أمطار السواحل الشمالية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

مي القاضي

مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم لـ مي عز الدين: ربنا يرزقكم الذرية الصالحة

هند صبري

هند صبري لـ مي عز الدين: فرحانين ليكم من قلبنا

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

