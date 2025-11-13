قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد

غرق أحياء الشرق و العرب ومدينة بورفؤاد عقب هطول أمطار على بورسعيد
غرق أحياء الشرق و العرب ومدينة بورفؤاد عقب هطول أمطار على بورسعيد
محمد الغزاوى

تعرضت أحياء العرب والشرق ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد  للغرق عقب هطول الأمطار بغزارة فى وضع آثار غضب سكان تلك الأحياء بشكل كبير لتراكم المياه أمام أبواب المحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية.

وكشفت اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان السبب فى تلك الواقعة هو تعطل محطتي الصرف الصحي بنطاق شارع ٢٣ يوليو والتى تغطي صرف أحياء العرب والشرق بجانب تعطل محطة مدينة بورفؤاد 

وأضاف محافظ بورسعيد أن المحطتين لم تستوعب كمية الأمطار التى هطلت على مدار ساعتين على أحياء المحافظة. 

وشدد محافظ بورسعيد أن الواقعة لم تمر مرور الكرام وأنه طلب قيادات شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على التقصير الذي نتج عنه غرق أحياء العرب والشرق ومدينة بورفؤاد.

غرق أحياء الشرق والعرب ومدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد أنه لن يتوجه الى استراحته الا عقب الانتهاء من كسح جميع مياه الأمطار وتشغيل الماكينات بمحطات الصرف المعطلة وانهاء تراكم المياه بشوراع الأحياء .

شدد اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد على سرعة الانتشار الميداني والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار . 

وتواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة بورسعيد تحركاتها الميدانية على مدار الساعة لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة حاليًا.

ويتابع محافظ بورسعيد ميدانيا حتى كتابة السطور عمل سيارات شفط المياه فى نطاق الاحياء الغارقة الشرق والعرب ومدينة بورفؤاد ومن خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية .

وشهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة لرؤساء الأحياء وفرق الطوارئ والعمل على مدار الساعة وسرعة إزالة أي تراكمات للمياه أولًا بأول ومنع حدوث أي تأثيرات على الحركة داخل الأحياء.

وشدد “اللواء محب حبشي” محافظ بورسعيد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال الشفط والكسح والإشراف على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن،كما تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير الدوري لبالوعات وشبكات الصرف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع موجات الطقس المختلفة.

بورسعيد العرب الشرق بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد