الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد

تعرضت أحياء العرب والشرق ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد للغرق عقب هطول الأمطار بغزارة فى وضع آثار غضب سكان تلك الأحياء بشكل كبير لتراكم المياه أمام أبواب المحلات التجارية والشوارع الرئيسية والفرعية.

وكشفت اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان السبب فى تلك الواقعة هو تعطل محطتي الصرف الصحي بنطاق شارع ٢٣ يوليو والتى تغطي صرف أحياء العرب والشرق بجانب تعطل محطة مدينة بورفؤاد

وأضاف محافظ بورسعيد أن المحطتين لم تستوعب كمية الأمطار التى هطلت على مدار ساعتين على أحياء المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد أن الواقعة لم تمر مرور الكرام وأنه طلب قيادات شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على التقصير الذي نتج عنه غرق أحياء العرب والشرق ومدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لن يتوجه الى استراحته الا عقب الانتهاء من كسح جميع مياه الأمطار وتشغيل الماكينات بمحطات الصرف المعطلة وانهاء تراكم المياه بشوراع الأحياء .

شدد اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد على سرعة الانتشار الميداني والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة بورسعيد تحركاتها الميدانية على مدار الساعة لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة حاليًا.

ويتابع محافظ بورسعيد ميدانيا حتى كتابة السطور عمل سيارات شفط المياه فى نطاق الاحياء الغارقة الشرق والعرب ومدينة بورفؤاد ومن خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية .

وشهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة لرؤساء الأحياء وفرق الطوارئ والعمل على مدار الساعة وسرعة إزالة أي تراكمات للمياه أولًا بأول ومنع حدوث أي تأثيرات على الحركة داخل الأحياء.

وشدد “اللواء محب حبشي” محافظ بورسعيد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال الشفط والكسح والإشراف على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن،كما تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير الدوري لبالوعات وشبكات الصرف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع موجات الطقس المختلفة.