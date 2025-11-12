فور تساقط الأمطار .. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء لشفط وسحب مياه الأمطار

بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة وبدء موسم تساقط الأمطار، أصدر اللواء أ .ح محب حبشي محافظ بورسعيد توجيهاته العاجلة إلى رؤساء الأحياء وبورفؤادوالجهات المعنية بضرورة الانتشار الميداني الفوري لسيارات ومعدات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، لضمان سرعة التعامل مع آثار مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

وأكد محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين.

وشدد "اللواء محب حبشي" على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال شفط و سحب المياه والتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة داخل المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد اتخذت استعداداتها المسبقة لمواجهة موسم الأمطار، من خلال تنفيذ خطة شاملة تشمل تطهير بالوعات الصرف ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار بجميع الأحياء وبورفؤاد، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها للعمل في مختلف الظروف المناخية، في إطار الاستعداد المبكر لموجات الطقس غير المستقر.