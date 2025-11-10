بدء أعمال إنارة طريق بورسعيد الإسماعيلية بكشافات الطاقة الشمسية

تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اعمال لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة باستخدام أنظمة حديثة تعمل بالطاقة النظيفة

أعمال إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية بالكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وشملت الأعمال إنارة طريق المعاهدة من منفذ الرسوة وحتى مدخل الطريق الدولي الساحلي، بطول ٢ كيلومتر من خلال تركيب وتشغيل كشافات تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تحسين مستوى الرؤية الليلية على الطريق وتوفير بيئة آمنة لمستخدميه بما يحقق السيولة المرورية ويعزز معدلات الأمان.

ويأتي ذلك استكمالًا لخطة محافظة بورسعيد في تطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف مناطق المحافظة، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.