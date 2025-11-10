قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء أعمال إنارة طريق بورسعيد الإسماعيلية بكشافات الطاقة الشمسية

بدءًا من طريق المعاهدة ومنفذ الرسوة حتى مدخل الدولي الساحلي
بدءًا من طريق المعاهدة ومنفذ الرسوة حتى مدخل الدولي الساحلي
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، اعمال لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة باستخدام أنظمة حديثة تعمل بالطاقة النظيفة

 أعمال إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية بالكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وشملت الأعمال إنارة طريق المعاهدة من منفذ الرسوة وحتى مدخل الطريق الدولي الساحلي، بطول ٢ كيلومتر من خلال تركيب وتشغيل كشافات تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تحسين مستوى الرؤية الليلية على الطريق وتوفير بيئة آمنة لمستخدميه بما يحقق السيولة المرورية ويعزز معدلات الأمان.

بدءًا من طريق المعاهدة ومنفذ الرسوة حتى مدخل الدولي الساحلي

ويأتي ذلك استكمالًا لخطة محافظة بورسعيد في تطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف مناطق المحافظة، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

بورسعيد الاسماعيلية محافظة بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

برلماني: المشاركة في الانتخابات تجسيد لإرادة المصريين ودعم لمسيرة الدولة

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات النواب تشعل الصعيد.. أهالي سوهاج يحتشدون أمام اللجان

البحيرة

في اليوم الأول لانتخابات النواب.. أهالي البحيرة يحتشدون أمام اللجان

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد