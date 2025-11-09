قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر
محلل فلسطيني: استقرار غزة مرهون بتمكين الدور الوطني وليس تدويل الأمن
الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه
بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة
محافظات

لخدمة جنوب بورسعيد.. بدء أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية بالطريق

محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال إنارة الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية، حيث تم بدء أعمال تركيب كشافات الإنارة من منفذ الرسوة وصولًا إلى بداية الطريق الدائري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، وحرصه على استكمال خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والخدمات الحيوية بجنوب المحافظة

و تبدأ خلال الأيام الجارية أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية بمنطقة بحري ترعة السلام (١ ،٢) بحر البقر، بإجمالي ٥٠٠ كشاف طاقة شمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير خدمات الإنارة لأهالي قرى الجنوب.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز معدلات الأمان على الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلًا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير والتنمية المستدامة بجنوب المحافظة.

