لخدمة جنوب بورسعيد.. بدء أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية بالطريق

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال إنارة الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية، حيث تم بدء أعمال تركيب كشافات الإنارة من منفذ الرسوة وصولًا إلى بداية الطريق الدائري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وحرصه على استكمال خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والخدمات الحيوية بجنوب المحافظة

بدء أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية جنوب بورسعيد

و تبدأ خلال الأيام الجارية أعمال تركيب كشافات الطاقة الشمسية بمنطقة بحري ترعة السلام (١ ،٢) بحر البقر، بإجمالي ٥٠٠ كشاف طاقة شمسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير خدمات الإنارة لأهالي قرى الجنوب.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز معدلات الأمان على الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلًا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير والتنمية المستدامة بجنوب المحافظة.