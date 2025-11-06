قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة

رئيس جامعة بورسعيد : نوفر بيئة متكاملة تدعم التميز لابنائنا الطلاب
رئيس جامعة بورسعيد : نوفر بيئة متكاملة تدعم التميز لابنائنا الطلاب
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، فى زيارة مفاجئة المدينة الجامعية للطلاب مدينة العبد، رافقه خلالها الدكتور محمد رزق المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، والمهندس حسن الوروارى المستشار الهندسي للجامعة، والأستاذ محسن حمدي مدير عام المدن الجامعية.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة بورسعيد على المتابعة المستمرة والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب المغتربين.

وخلال جولته، التقى الدكتور شريف يوسف صالح بعدد من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن على أحوالهم الدراسية واستمع إلى ما يواجهونه من ملاحظات أو احتياجات تخص العملية التعليمية أو المعيشة اليومية داخل المدينة.
 

رئيس جامعة بورسعيد : نوفر بيئة متكاملة تدعم التميز لابنائنا الطلاب

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب والتحاور معهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بكل ما يخدم طلابها في مختلف الجوانب التعليمية والاجتماعية.

ووجّه رئيس جامعة بورسعيد بضرورة المتابعة الدورية لجودة الوجبات الغذائية والخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة تساعد الطلاب على التحصيل العلمي وتحقيق التفوق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المدن الجامعية ليست مجرد مكان للإقامة، بل تعد مجتمعًا متكاملًا يحتضن الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية متوازنة وقادرة على الإبداع والعطاء.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رزق المشرف العام على قطاع المدن الجامعية أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لطلابها المغتربين.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة، من تغذية صحية، وأماكن للمذاكرة، وممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة.
 

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة وحرصه على المتابعة الميدانية الدائمة لأوضاعهم، مؤكدين أنهم يشعرون بأنهم شركاء في الحفاظ على ما تقدمه الجامعة من تطوير وخدمات داخل المدن الجامعية.

