قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | الغرباوي يشهد مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

الغرباوي يشهد مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية
الغرباوي يشهد مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية
محمد الغزاوى

شهد طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد والرائد العام لاتحاد طلاب بورسعيد، صباح اليوم، مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.

أُقيمت الفعاليات على مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ سامي الرشيدي رئيس مجلس أمناء إدارة شرق التعليمية، والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، واستضافة الأستاذة رضا الجبالي مدير المدرسة، وتحت إشراف الأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة أحلام عبد العال مسئول الاتحاد بالمركزية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للعام الماضي وأعضاء توجيه التربية الاجتماعية بالمركزية.

بورسعيد | الغرباوي يشهد مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

وخلال كلمته للحضور، وجّه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه الدائم للعملية التعليمية واهتمامه المتواصل بأبنائه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد التهنئة للطلاب الفائزين خلال مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء دورهم القيادي داخل مدارسهم.

وأضاف الغرباوي أن تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية تم وفقًا للمراسم الرسمية المنظمة لذلك، لعدد سبعة أعضاء، موجّهًا الشكر لتوجيه عام التربية الاجتماعية على الجهود المتميزة في الإعداد والتنظيم.

وخلال الفعاليات، ناقش مدير المديرية الطلاب المنتخبين حول أهمية دورهم الرائد، باعتبارهم صفوة طلاب تعليم بورسعيد وقدوة يحتذى بها لزملائهم، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب يمثل منصة حقيقية لتنمية الشخصية القيادية والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

كما قام وكيل تعليم بورسعيد، ومدير عام الشئون التنفيذية، وموجه عام التربية الاجتماعية بعاونة الطلاب المنتخبين من ارتداء الأوشحة الخاصة بكل لجنة فائزة، في أجواء يسودها الحماس وروح الانتماء والمسؤولية.

وفي ختام المراسم، أعلن مدير المديرية نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية على النحو التالي
أمين عام الاتحاد الطالب أدهم جمعة شهير
الأمين المساعد الطالبة مروة شريف عبد الله
مقرر اللجنة الدينية والثقافية الطالبة منة الله زكريا مقرر اللجنة الاجتماعية الطالب عمر محمد عباس
مقرر اللجنة العلمية الطالبة يمنى أشرف محمد
مقرر اللجنة الرياضية الطالب محمد محمد زكي
مقرر اللجنة الفنية الطالبة هاجر حسن الجرايحي

واختتم  طاهر الغرباوي فعاليات الحفل بالتأكيد على أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تدعم بكل قوة اتحاد طلاب المحافظة، باعتباره منبرًا لتأهيل القيادات الطلابية الواعدة وصقل شخصياتهم بالمسؤولية والانتماء والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

بورسعيد التربية والتعليم اتحاد الطلاب محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي

اتأذيت نفسيا.. تعليق قوي من ميار الببلاوي بعد تأييد حبس محمد أبو بكر| خاص

طه دسوقي

طه دسوقي يعلن موعد عرض ستاند اب كوميدي في القاهرة

مهرجان البحر الاحمر السينمائي

القائمة الكاملة لمسابقة البحر الأحمر السينمائي.. اعرف التفاصيل

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد