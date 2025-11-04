بورسعيد | الغرباوي يشهد مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

شهد طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد والرائد العام لاتحاد طلاب بورسعيد، صباح اليوم، مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.

أُقيمت الفعاليات على مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ سامي الرشيدي رئيس مجلس أمناء إدارة شرق التعليمية، والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، واستضافة الأستاذة رضا الجبالي مدير المدرسة، وتحت إشراف الأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة أحلام عبد العال مسئول الاتحاد بالمركزية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للعام الماضي وأعضاء توجيه التربية الاجتماعية بالمركزية.

وخلال كلمته للحضور، وجّه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه الدائم للعملية التعليمية واهتمامه المتواصل بأبنائه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وقدم وكيل تعليم بورسعيد التهنئة للطلاب الفائزين خلال مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء دورهم القيادي داخل مدارسهم.

وأضاف الغرباوي أن تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية تم وفقًا للمراسم الرسمية المنظمة لذلك، لعدد سبعة أعضاء، موجّهًا الشكر لتوجيه عام التربية الاجتماعية على الجهود المتميزة في الإعداد والتنظيم.

وخلال الفعاليات، ناقش مدير المديرية الطلاب المنتخبين حول أهمية دورهم الرائد، باعتبارهم صفوة طلاب تعليم بورسعيد وقدوة يحتذى بها لزملائهم، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب يمثل منصة حقيقية لتنمية الشخصية القيادية والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب.

كما قام وكيل تعليم بورسعيد، ومدير عام الشئون التنفيذية، وموجه عام التربية الاجتماعية بعاونة الطلاب المنتخبين من ارتداء الأوشحة الخاصة بكل لجنة فائزة، في أجواء يسودها الحماس وروح الانتماء والمسؤولية.

وفي ختام المراسم، أعلن مدير المديرية نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية على النحو التالي

أمين عام الاتحاد الطالب أدهم جمعة شهير

الأمين المساعد الطالبة مروة شريف عبد الله

مقرر اللجنة الدينية والثقافية الطالبة منة الله زكريا مقرر اللجنة الاجتماعية الطالب عمر محمد عباس

مقرر اللجنة العلمية الطالبة يمنى أشرف محمد

مقرر اللجنة الرياضية الطالب محمد محمد زكي

مقرر اللجنة الفنية الطالبة هاجر حسن الجرايحي

واختتم طاهر الغرباوي فعاليات الحفل بالتأكيد على أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تدعم بكل قوة اتحاد طلاب المحافظة، باعتباره منبرًا لتأهيل القيادات الطلابية الواعدة وصقل شخصياتهم بالمسؤولية والانتماء والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.