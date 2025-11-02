صحح مفاهيمك.. أوقاف بورسعيد تنظّم جولة تثقيفية للأطفال لزيارة المعالم السياحية

نظّمت مديرية أوقاف بورسعيد فعاليات لقاء الطفل والنشاط التثقيفي، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور مختار عيسى دياب، مدير المديرية، وذلك لتقديم نموذج متكامل للأنشطة الدعوية والثقافية الموجهة للأطفال.

وشملت الفعاليات زيارة ساحة مصر المطلة على مجرى قناة السويس، ثم المتحف المصري ببورسعيد، لتعريف الأطفال بالمعالم السياحية والثقافية وتعزيز روح الانتماء الحضاري لديهم.

وتضمن النشاط إلقاء ندوة حول إكرام الضيف وحسن معاملة الزائرين والسائحين، استعرضت خلالها أهمية التربية الدينية والإنسانية في ترسيخ قيم الاحترام والأخلاق الحميدة في التعامل مع الآخرين.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة الدعوية والتثقيفية التي تنفذها المديرية، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء الإنسان وتصحيح المفاهيم، وتنفيذًا لخطة الوزارة لتفعيل دور المديريات الإقليمية وتكثيف الأنشطة الدعوية بما يُعزّز القيم الإيجابية لدى النشء.