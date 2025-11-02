موفد الأوقاف يشارك في احتفال القنصلية المصرية بهامبورج بافتتاح المتحف الكبير

شارك فضيلة الشيخ إبراهيم سيد عبد الوهاب - موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامي (جمعية التقوى) بمدينة جوتنجن – ألمانيا، في احتفال القنصلية المصرية بمدينة هامبورج، ضمن وفد ضم مختلف طوائف وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا، وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية وسفاراتها وقنصلياتها بالخارج بافتتاح المتحف المصري الكبير.



جاءت المشاركة تأكيدًا لدور وزارة الأوقاف في التواصل الحضاري والثقافي مع الجاليات المصرية بالخارج، وإبراز الوجه المشرق لمصر وتاريخها العريق، وما تمثله مناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير من رمز عالمي للحضارة المصرية القديمة وتجسيد للهوية الوطنية التي يعتز بها كل مصري في الداخل والخارج.