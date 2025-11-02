إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 7 من نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

نظمت مديرية أوقاف الوادي الجديد زيارة ميدانية إلى المناطق الأثرية بمدينة القصر الإسلامية، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير المديرية، وبمشاركة عدد من الأئمة والدعاة وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج وزارة الأوقاف للتوعية والتثقيف، الهادف إلى ربط الطلاب والطالبات بالهوية الحضارية والتاريخية لمصر، وترسيخ رسالة الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز القيم الدينية والوطنية لديهم.

وتُعد مدينة القصر من أبرز المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تقع في واحة الداخلة وتُعرف بأنها أقدم مدينة إسلامية باقية في مصر، وقد ازدهرت في العصر الأيوبي، وتظهر آثارها عبر عصور مختلفة (فرعونية، رومانية، قبطية، إسلامية)، كما احتوت على أطلال قصر روماني قديم، وكانت عاصمة للواحات ومحطة للقوافل والحجاج، وتُعرف اليوم بموقعها التاريخي والسياحة العلاجية لاحتوائها على آبار كبريتية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «صحح مفاهيمك»، مثمنين دور الوزارة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الوسطية والتسامح بين أفراد المجتمع، كما عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.