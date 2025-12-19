قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة مشاركة موسم الرياض في إخراج فيلم الست

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
منار نور

كشف تركي ال الشيخ حقيقة اشتراك موسم الرياض في انتاج وإخراج وإعداد فيلم الست ل مني زكي

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي فيس بوك :٠ توضيح بشأن فيلم “الست”

إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”، أود توضيح الآتي:

- لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم.
   - دور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.
   - الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر.
   - الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية.
   - لا توجد لي شخصيًا، ولا لـ موسم الرياض، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.
   - الزج باسمي أو باسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة.
   - المخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون.
   - موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم.

هذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.


قصة وأبطال فيلم الست
يذكر أن فيلم «الست» أثار حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمى لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.

فيلم الست تركي ال الشيخ اخراج فيلم الست مني زكي مريم الرياض

