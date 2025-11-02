قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
العالم يصفق لمصر| افتتاح المتحف الكبير يشعل مواقع التواصل والصحف الدولية .. يتفوق على اللوفر والمتحف البريطاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فعل بسيط يجعلك من أفضل عباد الله يوم القيامة.. احرص على المداومة عليه

فعل بسيط يجعلك من أفضل عباد الله يوم القيامة..احرص على المداومة عليه
فعل بسيط يجعلك من أفضل عباد الله يوم القيامة..احرص على المداومة عليه
شيماء جمال

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن فعل بسيط على العبد وعظيم عند الله، عند المداومة على فعله يكون من أفضل عباد الله يوم القيامة.

وقال إن هذا الفعل هو حمد الله ،مستشهدا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ». [أخرجه الطبراني]

فاحرص على ترديد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سُلطانك بشكل دائم.

فضل قول الحمد والشكر لله

شكر الله وحمده على نعمه صفةٌ من صفات عباد الله المؤمنين الذين قال عنهم سبحانه: «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ» فالشُّكر هو دليل معرفة عظيم النِّعمة أو النِّعم التي وُهبتها من الله، وقد سمّى الله نفسه بالشَّكور أي كثير الشُّكر.

والشُّكر هو مفتاح الزِّيادة من الخيرات وهو وعدٌ ربانيٌّ جاء بصريح اللفظ في الكتاب العزيز: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ».

ومعنى الشكر في الاصطلاح: هو ظهور أثر نعم الله - سبحانه وتعالى- على عبده في قلبه من خلال الإيمان به، وفي لسانه، من خلال حمده والثناء عليه، وفي جوارحه من خلال عبادته وطاعته.

والحمد لله تعني الثناء على الله لكمال صفاته وعلو شأنه سبحانه وتعالى، وهي تعبر عن شكر الله على نعمته، وتعبر كذلك عن الثناء على الله لغير نعمة، بل لجميل صفاته، فيحمد الله على عظمته وجلاله كما يحمد على إحسانه وإكرامه قال تعالى: وَلَهُ الحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.

فكلمتي الحمد لله والشكر لله هي اعتراف تام ومطلق من الإنسان بفضل ربه عليه، وبأنه لولاه لما أتته هذه النعم، فالحمد واجب في كل وقت وفي كل حين من الأحيان، وكذلك شكر الله تعالى.

كيف أحمد الله وأشكره ؟

«اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك ممّا تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تَنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضِنا وارض عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

افضل عباد الله يوم القيامة يوم القيامة الحمد حمدالله شكر الله

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

أرشيفية

وزير الخارجية السوري: إعادة الإعمارتتصدر مباحثات الشرع في واشنطن

أرشيفية

الدفاع الجوي الروسي يسقط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل

المتحف المصري

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد آمن

بالصور

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

