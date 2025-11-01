قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
محافظات

وسط أجواء وطنية .. أبناء بورسعيد يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير | صور

وسط أجواء وطنية احتفالية تعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة…أبناء بورسعيد يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
وسط أجواء وطنية احتفالية تعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة…أبناء بورسعيد يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
محمد الغزاوى

 تابعت محافظة بورسعيد، اليوم، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والانتماء الوطني بمشاركة المئات من المواطنين في مختلف أحياء المحافظة في مشهد وطني مهيب يعكس اعتزاز أبناء مصر بحضارتهم وتاريخهم العريق

وأكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد علي أن مشاركة أبناء المحافظة في متابعة هذا الحدث العالمي تجسد روح الانتماء الوطني واعتزاز المصريين بتاريخهم العريق، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية خالدة تؤكد مكانة مصر الرائدة بين دول العالم وتجسد رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتز بماضيها وتواصل تقدمها نحو مستقبل مشرق.

وأشار محافظ بو سعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وفرت شاشات عرض في عدد من الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء من البهجة والفخر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة الشعب المصري في هذا الافتتاح التاريخي الذي يعد إنجازا حضاريًا غير مسبوق.

وشهدت مدينة بورفؤاد تجمع المئات من المواطنين بميدان السادس من أكتوبر “الملك فؤاد”، لمتابعة فعاليات الافتتاح عبر شاشات العرض العملاقة التي تم تجهيزها خصيصا لهذه المناسبة وبمتابعة وإشراف من الدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد،وذلك وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر الفخر الوطني والانتماء لمصر.

وفي حي المناخ، شهدت حديقتا الأمل والمنتزه توافد أعداد كبيرة من المواطنين حيث تم تجهيز مواقع العرض تحت إشراف الأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، الذي تابع ميدانيا أعمال التنظيم والإضاءة والتجهيزات الفنية.

وسط أجواء وطنية احتفالية تعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة…أبناء بورسعيد يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

وشهدت ساحة مصر بحي الشرق بمتابعة الأستاذة سمر الموافي رئيس الحي ،والتي تعد من أبرز المعالم السياحية والحضارية بمحافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المواطنين للاحتفال بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء وطنية احتفالية تزينت بالأعلام المصرية ومظاهر البهجة والفخر.


وبنطاق حي الضواحي لمتابعة فعاليات الافتتاح من خلال شاشات العرض التي تم تجهيزها بشارع العبور وشارع ٢٣ ديسمبر وذلك تحت إشراف الأستاذة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس الحي وسطمن المواطنين الذين حرصوا على متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.

وفي حي الزهور،بمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس الحي، تم تجهيز شاشات عرض ضخمة في ميدان بنزرت، أحد الميادين العامة والرئيسية بالحي، وأخرى أمام كلية الدراسات الإسلامية للبنات لتتيح لأبناء الحي متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وداخل حي العرب، تابع المواطنون فعاليات الافتتاح من خلال شاشة العرض التي تم تجهيزها بحديقة سعد زغلول وذلك تحت إشراف المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، وسط أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من الأسر والشباب.

كما شهد حي الجنوب متابعة المواطنين في الميدان الرئيسي بالحي الإماراتي لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك برئاسة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد وأبنائها.

وأعرب المواطنون المشاركون في مختلف أنحاء المحافظة عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا حضاريا عالميا ورسالة خالدة من مصر إلى الإنسانية تجسد ما تحقق من إنجازات كبرى في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعكس قدرة الدولة المصرية على مواصلة البناء والتنمية في كل المجالات.

