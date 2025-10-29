تعليم بورسعيد الفني يهدي المديرية شتلات لتجميل ديوان المديرية

أهدى التعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في إطار جهود دعم مبادرات التجميل والارتقاء بالبيئة التعليمية، شتلات عطرية، لتجميل مدخل ديوان عام المديرية، وذلك في لفتة تقديرية مقدمة من قسم البساتين بمدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية.

وأعرب طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن خالص شكره وتقديره لقيادات التعليم الفني والزراعي، مثمنًا هذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح الانتماء والعمل الجماعي، وتساهم في نشر ثقافة الجمال والارتقاء بالذوق العام داخل بيئة العمل التربوي.

جاء ذلك بحضور أشرف البهنسي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التعليم الزراعي، وسعيد مجاهد، عضو الإدارة، وخالد عويضة، مدير المدرسة الزراعية، والمهندس هاني فهيم، مشرف قسم البساتين بالمدرسة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة التعليم الفني والزراعي لغرس قيم الجمال والمحافظة على البيئة في نفوس العاملين، وتنمية روح المشاركة المجتمعية لديهم، من خلال تنفيذ مشروعات عملية تبرز دور التعليم الفني في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد طاهر الغرباوي، في ختام اللقاء، أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تدعم وتثمن جميع المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية وتجميلها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود تعزز روح التعاون والانتماء بين العاملين، وتنعكس إيجابيًا على الصورة الحضارية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.