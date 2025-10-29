تعليم بورسعيد الفني يهدي المديرية شتلات لتجميل ديوان المديرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر
تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط للسيدات
الضرائب: مد أجل تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر سبتمبر حتى الأحد
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني غدا في كوريا الجنوبية
محمد الغزاوى

أهدى التعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في إطار جهود دعم مبادرات التجميل والارتقاء بالبيئة التعليمية، شتلات عطرية، لتجميل مدخل ديوان عام المديرية، وذلك في لفتة تقديرية مقدمة من قسم البساتين بمدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية.

وأعرب طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن خالص شكره وتقديره لقيادات التعليم الفني والزراعي، مثمنًا هذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح الانتماء والعمل الجماعي، وتساهم في نشر ثقافة الجمال والارتقاء بالذوق العام داخل بيئة العمل التربوي.

جاء ذلك بحضور أشرف البهنسي، مدير عام التعليم الفني، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التعليم الزراعي، وسعيد مجاهد، عضو الإدارة، وخالد عويضة، مدير المدرسة الزراعية، والمهندس هاني فهيم، مشرف قسم البساتين بالمدرسة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة التعليم الفني والزراعي لغرس قيم الجمال والمحافظة على البيئة في نفوس العاملين، وتنمية روح المشاركة المجتمعية لديهم، من خلال تنفيذ مشروعات عملية تبرز دور التعليم الفني في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد طاهر الغرباوي، في ختام اللقاء، أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تدعم وتثمن جميع المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية وتجميلها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود تعزز روح التعاون والانتماء بين العاملين، وتنعكس إيجابيًا على الصورة الحضارية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

