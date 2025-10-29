وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمناقشة مستجدات العملية التعليمية|صور

استقبل طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد والمدير التنفيذي لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، أعضاء المجلس، وذلك لعقد الاجتماع الدوري الشهري بمكتبه بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع كلٌّ من الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني، وإيمان رفعت أمين سر المجلس، فتحي فاروق مدير إدارة الأمن، محمد عزام من مكتب التربية الاجتماعية.

كما حضر من أعضاء المجلس الدكتور عبد العزيز حمدي، و سامي الرشيدي، و سليمان عبد العزيز، ومحمد طه حماد.

لمناقشة مستجدات العملية التعليمية وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

وخلال الاجتماع، أكد طاهر الغرباوي، المدير التنفيذي للمجلس، أن اللقاء تناول مستجدات الساحة التعليمية بالمحافظة، مشيدًا بما أبداه الحضور من تفاعل ومقترحات بنّاءة تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي.

وأضاف الغرباوي أن مجلس أمناء بورسعيد يُعد شريكًا أساسيًا في دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى حرص تعليم بورسعيد الدائم على تعزيز التعاون والتواصل المباشر مع جميع أعضاء المجلس بما يسهم في الارتقاء المستمر بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في دعم أوجه التطوير، متمنين دوام التوفيق والنجاح لخدمة أبنائنا الطلاب ومنظومة التعليم في بورسعيد.