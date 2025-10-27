تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها لتحديث شبكات المرافق والخدمات وتحسين المظهر الحضاري في مختلف الأحياء، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ضمن خطة التطوير الشاملة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق السكنية

استمرار اعمال تطوير منطقة برسيل بضواحي بورسعيد

وبمتابعة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، تتواصل أعمال التطوير بمنطقة الـ ست عمائر ببرسيل، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، وتحديث الإضاءة العامة وذلك تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية ورفع كفاءة الشوارع والمسطحات الخضراء بالمنطقة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي أعمالها المكثفة في منطقة برسيل، حيث يجري حاليا نقل مخلفات الحفر وتسوية الأرض بعد إزالة البلدورات والأسفلت المتهالك تمهيدًا لاستكمال مراحل التطوير وتهيئة المنطقة لبدء تنفيذ المشروع.وذلك خلال خطة زمنية محددة ، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.