قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور
سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني
الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار اعمال تطوير منطقة برسيل بضواحي بورسعيد

استمرار اعمال تطوير منطقة برسيل بضواحي بورسعيد
استمرار اعمال تطوير منطقة برسيل بضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها لتحديث شبكات المرافق والخدمات وتحسين المظهر الحضاري في مختلف الأحياء، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ضمن خطة التطوير الشاملة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق السكنية

استمرار اعمال تطوير منطقة برسيل بضواحي بورسعيد

وبمتابعة  شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، تتواصل أعمال التطوير بمنطقة الـ ست عمائر ببرسيل، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وإنشاء بالوعات أمطار جديدة، وتحديث الإضاءة العامة وذلك تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية ورفع كفاءة الشوارع والمسطحات الخضراء بالمنطقة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي أعمالها المكثفة في منطقة برسيل، حيث يجري حاليا نقل مخلفات الحفر وتسوية الأرض بعد إزالة البلدورات والأسفلت المتهالك تمهيدًا لاستكمال مراحل التطوير وتهيئة المنطقة لبدء تنفيذ المشروع.وذلك خلال خطة زمنية محددة ، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

جريمة فيصل

شايلهم على كتفه.. ننشر صور للحظة تخلص المتهم بقتل أطفال الهرم منهما بمدخل عقار

أعضاء النيابة

النيابة العامة تنظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها بدولة السودان

جامعة الدول العربية

إنعقاد المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني بقطر

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد