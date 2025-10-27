حماة الوطن يدعو أهالي بورسعيد لمتابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن حزب حماة الوطن فى محافظة بورسعيد برئاسة النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ وضع شاشة عملاقة بفندق هلنان بورفؤاد ،احد الفنادق الكبرى المملوكة لمحافظة بورسعيد ودعوة جميع أبناء المحافظة وضيوفها إلى حضور عرض البث المباشر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء السبت القادم،

واضاف النائب محمد سلامة ان تنظيم هذه الفعالية يأتي في أجواء وطنية مميزة، تعكس اعتزاز الحزب بالتنسيق مع إدارة الفندق بمشاركة الشعب المصري فرحته بهذا الحدث العالمي الذي يجسد عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، ويُعد من أكبر وأهم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم.

وأكدت امين حماة وطن بورسعيد أن الدعوة عامة ومجانية ومفتوحة للجميع، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بأجواء البحر الساحرة ومتابعة لحظة الافتتاح التاريخية في أجواء احتفالية راقية تجمع بين الفخر الوطني وروح الانتماء.

ومن جانبه أكد المحاسب تامر حمزاوي، امين مساعد حماة وطن " انه تم الانهاء من كافة الاستعدادات التنظيمية والتقنية لاستقبال الجمهور، مع توفير الشاشات الضخمة ومناطق الجلوس المريحة لضمان مشاهدة ممتعة وآمنة تتناسب مع قيمة الحدث وعراقة المكان.

واوضح الحمزاوى ان المتحف المصري الكبير هو رسالة للعالم بأن مصر ما زالت وستظل قلب الحضارة الإنسانية، ومركز إشعاعها الثقافي والسياحي ، فهو ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع قومي عملاق يجسد رؤية مصر الجديدة في الجمع بين عظمة الماضي وتطور الحاضر.

وأشار "حمزاوي" الى ان هذا الصرح سيفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع السياحي، حيث سيُسهم في زيادة حركة السياحة الثقافية، ويربط بين مقاصد مصر السياحية من شمالها إلى جنوبها، بما فيها مدن القناة التي تمتلك بدورها مقومات فريدة.

وقال الحمزاوي :" نحن في بورسعيد نرى في هذا الافتتاح حافزًا كبيرًا لتكامل الجهود في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من خلال برامج متكاملة تربط بين آثار الجيزة، وسحر القاهرة، وتراث مدن القناة وسيناء، لتكون مصر وجهة متكاملة للثقافة والتاريخ والاستجمام.

وتُقام الفعالية يوم السبت القادم، الموافق الاول من نوفمبر 2025 م ، برعاية إدارة فندق هلنان بورفؤاد، وبالتزامن مع البث الرسمي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير التي تنقلها القنوات المصرية والعالمية مباشرة من القاهرة.