بورسعيد: إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بمساحة 50 فدانا

أكد محافظ بورسعيد محب حبشي، أن أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي واستمرار حملات الإزالة بكل حزم للحفاظ على حق الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن جهود الحملة أسفرت عن إزالة 10 مزارع سمكية مقامة بالمخالفة على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية تبلغ 50 فدانًا، وذلك بزمام جمعية أم خلف القبلية، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة.