رئيس جامعة بورسعيد نسعى دائما الى دعم الانفتاح الاكاديمي الدولي وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية المرموقة

افتتحت جامعة بورسعيد أولى فعاليات برنامج محاضرات الأساتذة الزائرين بمحاضرة للأستاذة الدكتورة مونيه علالي، مستشار العلاقات الدولية (الجامعات العربية) بجامعة بييمونتى أورينتالى الإيطالية، والتى تُعد أستاذًا زائرًا معتمدًا بجامعة بورسعيد في إطار انفتاح جامعة بورسعيد على الجامعات الدولية وتفعيل برامج التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك،



وخلال اليوم الثاني من زيارتها، وبعد ان استقبلها الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد بمكتبه زارت الدكتورة مونيه اليوم بزيارة مستشفى جامعة بورسعيد، وكان في استقبالها الأستاذ الدكتور إيهاب الحفني عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل مدير المستشفى، وعدد من أساتذة كلية الطب والهيئة المعاونة بالكلية



افتتاح برنامج الأساتذة الزائرين بجامعة بورسعيد

وتفقدت الدكتورة مونيه علالي عددًا من الأقسام الطبية، وأبدت إعجابها بالتجهيزات الحديثة والإمكانات المتقدمة للمستشفى الجامعي، كما ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي بين كلية الطب بجامعة بورسعيد ونظيرتها بجامعة بييمونتى أورينتالى.



و توجهت الدكتورة مونيه لزيارة كلية الآداب، حيث كان في استقبالها الأستاذ الدكتور بدر عبد العزيز عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور محمد راضي الزيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقدمت الدكتورة مونيه علالي محاضرة بعنوان: "آفاق البحث العلمي في إيطاليا – جامعة بييمونتى أورينتالى نموذجًا"، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة بورسعيد على نقل وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية مع الجامعات الأوروبية، بما يعزز من مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا.



ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن سعادته بافتتاح برنامج الأساتذة الزائرين قائلاً:

"إن جامعة بورسعيد تسعى باستمرار إلى دعم الانفتاح الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية المرموقة، من أجل تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وإتاحة فرص أوسع لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة. ونثمن هذه الزيارة العلمية المتميزة للأستاذة الدكتورة مونيه علالي التي تُعد نموذجًا للتعاون الأكاديمي المثمر والبنّاء."