استقبل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عدداً من طلاب وطالبات مدرسة السيدة خديجة الإبتدائية ، وذلك لزيارة المركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين بمدينة بورفؤاد بهدف توعية الأجيال الجديدة بدورهم في بناء الوطن وتعزيز الانتماء الوطني ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

رئيس مدينة بورفؤاد يصطحب طلاب مدرسة السيدة خديجة لتفقد المركز التكنولوجي المتطور

حيث بدأت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين بديوان مدينة بورفؤاد ، واستعرض الحضور بعض الخدمات التي يقدمها المركز للسادة المواطنين ومشاهدة جميع المعاملات التي تتم داخل المركز عن قرب .

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات ، مؤكداً أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الإرتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن ، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الإستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ومتميزة .

ولفت رئيس مدينة بورفؤاد إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بالمدينة ومشاهدة حجم الإنجازات، وأهمية تلك المشروعات مشيرًا إلى تكثيف الرحلات والزيارات الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.