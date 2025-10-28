شارك اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، في فعاليات اجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة مستجدات العمل داخل الجامعة ومنشآتها التعليمية، جاء ذلك بحضور السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد.. الجامعة تمثل دورٱ محوريٱ في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددٱ من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالمستوى المتميز لجامعة بورسعيد و قياداتها التعليمية،

وأكد محافظ بورسعيد أن الجامعة تمثل دورٱ محوريٱ في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

و أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المستمر مع جامعة بورسعيد و الذي يعود بالنفع على أبناء المحافظة في مختلف القطاعات

ومن جانبه، وجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ بورسعيد لحرص سيادته على دعم المنظومة التعليمية مؤكدٱ علي أهمية الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض بورسعيد .

وفي ختام الاجتماع، توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدٱ دعمه الكامل والمستمر للعملية التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.