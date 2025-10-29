«تعليم بورسعيد» تكرم الفائزين في مسابقة وحدة التواصل ودعم المعلمين عن نصر أكتوبر|صور

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، المعلمين الفائزين في المسابقة الداخلية "نصر أكتوبر المجيد"، والتي نظمتها وحدة التواصل ودعم المعلمين تقديرًا لما قدموه من أعمال متميزة تجسد روح الانتصار والعطاء الوطني.

تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقة وحدة التواصل ودعم المعلمين عن نصر أكتوبر

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، واللواء عادل غراب أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، و هيام البناوي مدير إدارة التوجيه الفني، و عبير درويش وكيل إدارة جنوب التعليمية، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي ووليد أبو زيد مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين ببورسعيد.

وأكد الغرباوي خلال التكريم أهمية هذه المسابقات في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وغرس روح البطولة والفداء في نفوس المعلمين والطلاب، مشيدًا بجهود وحدة التواصل في دعم وتمكين المعلمين وتحفيزهم على الإبداع والتميز.

وفي ختام كلمته، قدم طاهر الغرباوي خالص التهاني والتقدير للمعلمين الفائزين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق،

واكد وكيل تعلي بورسعيد أن ما قدموه من أعمال فنية وتربوية يعكس روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ مصر المجيد وبطولات قواتها المسلحة التي سطرت أعظم ملاحم النصر في السادس من أكتوبر.