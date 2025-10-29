وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم مراسم توقيع عقد تقديم وتوفير خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من الوحدات السكنية والتجارية وكنس الشوارع والمرافق العامة لأحياء محافظة بورسعيد ( الشرق - العرب -المناخ - الضواحي - الزهور - الغرب - الجنوب ) ومدينة بورفؤاد ، وذلك لمدة عشر سنوات بين محافظة بورسعيد وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة. ومن المقرر أن تبدأ الشركة رسمياً عملها على أرض المحافظة فى الاول من يناير 2026

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، على حرص الحكومة لإحداث تغير وتحسن نوعى كبير فى مستوي النظافة بجميع محافظات الجمهورية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ وتشغيل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظات والتي تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية آمنة وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة فى مجال ادارة المخلفات الصلبة وكذا الإدارة الاقتصادية للمنظومة الجديدة للمخلفات والقيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وطالبت د.منال عوض من مسئولي شركة نهضة مصر ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة في المناطق المستهدفة وفقاً للعقد الموقع اليوم وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في مجال المخلفات والنظافة خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستتابع عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات والقطاعات المعنية الأخري بالوزارة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية والخطط التشغيلية الموضوعة وسير العمل بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة وتقديم مستوي أفضل وشعور المواطنين بالتغيير في تلك الخدمة وفقاً للتعاقد .

وخلال كلمته، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يليق بالمكانة الحضارية لمحافظة بورسعيد التي تعد من المحافظات النموذجية في تطبيق خطط الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الملف شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، سواء من قبل وزارة التنمية المحلية التي قدمت كل الدعم والإشراف الفني، أو من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في وضع الأسس والمعايير الفنية المناسبة لضمان استدامة المنظومة.

و أوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة كانت قد تعاقدت في وقت سابق مع إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، إلا أننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتكاملًا مع شركة نهضة مصر، بما يعزز كفاءة العمل الميداني ويرتقي بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطن.

وتوجه اللواء محب حبشي بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزيرة التنمية المحلية على متابعتها الدؤوبة وحرصها على دعم المحافظة في هذا الملف الحيوي الهام ، وقال محافظ بورسعيد إننا نثق أن هذا التعاون سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة بالمحافظة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية والإدارية الحديثة في جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بما يحقق أهداف الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ، مؤكداً أن محافظة بورسعيد ستظل نموذجًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة المواطن ورفع جودة الحياة على أرض مصر.

ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب، عن اعتزازه بتوقيع عقد أعمال النظافة بمحافظة بورسعيد، والتى تمثل إحدى المحافظات الساحلية الهامة، وأكد أن الشركة لن تدخر جهدا فى إبراز الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد باعتبارها وجهة سياحية واعدة، مشيرا إلى عزم الشركة على توفير كافة المعدات الحديثة اللازمة والعاملين من أجل تحقيق الصورة المنشودة للمحافظة.

كما أكد الأستاذ حسام إمام على تقدير الشركة بثقة الحكومة، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد فى الشركة، وأن توقيع عقد أعمال النظافة بالمحافظة يمثل دافعا كبيرا للاستمرار فى التطوير المستمر فى أداء الشركة بما يتواءم مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية التى تحققها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بمحافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية من خلال أعمال جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات، وجميع الأنشطة المتعلقة بأعمال النظافة ، كما تعمل أيضا على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الأجنبية من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية، وكذلك الاستفادة من المخلفات فى توليد الطاقة.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية والأستاذ أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة ومن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية كل من أحمد شوقي غزلان رئيس قطاع الشئون الفنية المركزية وفيصل توفيق مدير عام مشروعات القاهرة الكبري و بورسعيد و عمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والمشرف علي العلاقات العامة .