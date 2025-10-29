«تعليم بورسعيد» تناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية | صور

التقى طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أميمة رياض عضو المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لبحث آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومحمد عبده موجه عام اللغة العربية، وسامي جلال موجه أول المادة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطة العمل الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل تطبيق الاختبارات القبلية خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية في الأول من نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٥.

تعليم بورسعيد تناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وأكد الغرباوي أن البرنامج يأتي في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم نحو الارتقاء بمهارات اللغة العربية لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على القراءة والتعبير والكتابة السليمة، مشددًا على ضرورة التزام معلمي اللغة العربية بحضور التدريب الإلكتروني اليومي عبر المنصة المخصصة الساعة السابعة مساءً كأحد متطلبات المشاركة في التنفيذ.

وأشادت أميمة رياض بالجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في الإعداد الجيد للبرنامج وتوفير بيئة تنفيذية داعمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق أهداف المشروع القومي للنهوض باللغة العربية، وتطوير أساليب تعليمها وتقييمها داخل المدارس.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل الموجهين والمعلمين على أدوات القياس والتقويم الحديثة، وضمان تحقيق أفضل استفادة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية والاهتمام بهويتنا اللغوية والثقافية.