قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تعليم بورسعيد» تناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية | صور

تعليم بورسعيد يناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
تعليم بورسعيد يناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
محمد الغزاوى

التقى طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أميمة رياض عضو المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لبحث آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور  الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومحمد عبده موجه عام اللغة العربية، وسامي جلال موجه أول المادة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطة العمل الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل تطبيق الاختبارات القبلية خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية في الأول من نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٥.

تعليم بورسعيد تناقش آليات تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وأكد الغرباوي أن البرنامج يأتي في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم نحو الارتقاء بمهارات اللغة العربية لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على القراءة والتعبير والكتابة السليمة، مشددًا على ضرورة التزام معلمي اللغة العربية بحضور التدريب الإلكتروني اليومي عبر المنصة المخصصة الساعة السابعة مساءً كأحد متطلبات المشاركة في التنفيذ.

وأشادت أميمة رياض بالجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في الإعداد الجيد للبرنامج وتوفير بيئة تنفيذية داعمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق أهداف المشروع القومي للنهوض باللغة العربية، وتطوير أساليب تعليمها وتقييمها داخل المدارس.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل الموجهين والمعلمين على أدوات القياس والتقويم الحديثة، وضمان تحقيق أفضل استفادة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية والاهتمام بهويتنا اللغوية والثقافية.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

إصابات الطالب المعتدى عليه

تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة

الأطفال

عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

أحمد كجوك

وزير المالية: خفض الدين العام إلى مستويات آمنة وتوسيع قاعدة التمويل المحلي

بالصور

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد