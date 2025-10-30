التفاصيل الكاملة لتعرض سيدة للاعتداء من طليقها في شوارع بورسعيد

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تعرض سيدة تدعى ميادة هشام بالغة من العمر 28 عام للتعدي بالضرب المبرح من طليقها ا. ف. ش، وهي بصحبة طفلتهما الوحيدة متجهة من بورفؤاد الي بورسعيد.

وأكدت سيدة بورسعيد المعتدى عليها قام طليقها أ. ف. ش باعتراض طريقها أثناء ذهابها الي بورسعيد امام المارة وقام بالاشتباك معها بالأيدي "قائلا لو متنازلتيش عن النفقة هموتك".



وأضافت أنه سدد لها عدد من الضربات في أنحاء مختلفة من الجسد مما أدى إلى كسر في اسنانها وحدوث نزيف داخلي.

كانت هيئه الإسعاف تلقت بلاغ بالحادث وتم نقله السيدة بصحبة ابنتها الي مستشفى الحياة ببورفؤاد.

تم نقل سيدة بورسعيد بناء على طلب الأطقم الطبية لإجراء جراحة عاجلة لإيقاف النزيف وتم نقلها مرة أخرى الي مستشفى السلام الدولي لتتلقي العلاج الطبي المناسب لها لإيقاف النزيف بتدخل جراحي عاجل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بلاغا بالحادث وتتولى النيابة العامة التحقيق للكشف عن الأسباب وملاحقة المتهم

ضبط المعتدى على طليقته في بورفؤاد

ونجحت الأجهزة الأمنية في بورسعيد ضبط طليق السيدة المتهم بالاعتداء عليها متسببًا لها في إصابات متعددة، على خلفية خلافات أسرية تتعلق برؤية صغيرتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.