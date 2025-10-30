محافظ بورسعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد عظمة الحضارة المصرية

أكد محافظ بورسعيد محب حبشي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ولحظة تاريخية تؤكد حضارة وعظمة الدولة المصرية وتُعيد للعالم ذاكرته مع مصر.

وقال محافظ بورسعيد، في بيان اليوم، الخميس، إن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء بورسعيد في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية، وأن يعيش كل مواطن وزائر هذه اللحظة الفريدة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع الاستعدادات الفنية واللوجسيتية لتوفير مواقع العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة.

وأضاف أنه تم تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم، وذلك في الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة على النحو التالي: حي الشرق (ساحة مصر - ميدان الشهداء)، حي العرب (حديقة سعد زغلول)، حي المناخ (حديقة المنتزه - حديقة الأمل)، حي الضواحي (شارع العبور وشارع ٢٣ ديسمبر)، حي الزهور (حديقة بنزرت، وأمام كلية الدراسات الإسلامية)، حي الجنوب (الميدان الرئيسي وسط مساكن الحي الإماراتي) مدينة بور فؤاد (ميدان الملك فؤاد أمام المعدية).

يذكر أن بث الفعاليات عبر شاشات العرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي العالمي.

