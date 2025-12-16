الذكاء الاصطناعى-الفرص والتحديات.. ندوة بعلوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة الوادي الجديد، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات"، على هامش الاجتماع الشهرى لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور عبد لعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة و الدكتور أيمن مسلم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فى الندوة الدكتور رومانى فؤاد منصور أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم بالجامعة.

وأوضح الدكتور رومانى فؤاد منصور أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا مهمًا في حياة البشرية، حيث يشير العديد من الخبراء إلى أن التقدم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحولات جذرية في مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

ومن المتوقع أن يشمل المستقبل الوظيفي تركيزًا كبيرًا على التخصصات التي ترتبط بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وستكون هناك فرص واسعة للشباب الطموح للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة والمشاركة في تطويرها.

وأكد أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم، أن مجالات التخصص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي متنوعة ومتعددة، ويمكن أن يكون التعلم العميق وتطوير الخوارزميات وتصميم واجهات الإنسان والآلة ومعالجة اللغة الطبيعية وروبوتيات الخدمة وتحليل البيانات وأمن المعلومات بين التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا جديدة ويخلق وظائف جديدة في المجالات المتنوعة على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توظيف التكنولوجيا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل إلى تحسين الخدمات وزيادة الكفاء لذلك، من المهم أن تتم إدارة تقدم الذكاء الاصطناعي بحكمة وأخلاقية، وأن يتم توجيه الجهود لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة لمواجهة التحولات المتوقعة في سوق العمل وفي النهاية، فإن مستقبل العمل والتخصصات يتطلب انفتاحًا على التكنولوجيا واستعدادًا للتعلم المستمر وتطوير المهارات من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو الخير العام، يمكن للأجيال القادمة أن تلعب دورًا حاسمًا في بناء مستقبل مزدهر للبشرية.