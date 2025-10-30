قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

درة عن وفاة مصوري بورسعيد: خبر صادم وحزين

وفاة مصورين بورسعيد
وفاة مصورين بورسعيد
ميرنا محمود

نعت الفنانة التونسية درة، المصورين الراحلين ماجد هلال وزميله كيرلس، اللذين وافتهما المنية في حادث مأساوي.

وكتبت درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خبر صادم و حزين الله يرحمهم.

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

وكانت قد  كشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.


قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».

