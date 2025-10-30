التحفظ على جـ ثـة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جـ ثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام بـ محافظة الإسماعيلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثة المصور ماجد هلال بمستشفى 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، لحين صدور قرار النيابة بالتصريح بالدفن.

وكان المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح سقطا من أعلى ونش، خلال تنفيذ مهمة تصوير لصالح إحدى الشركات الخاصة بمنطقة شرق التفريعة في بورسعيد، دون توفير وسائل الأمان أو الحماية اللازمة، ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وتباشر الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما استدعت مسؤولي الشركة التي استعانت بالمصورين لسماع أقوالهم وتحديد أوجه القصور والمسؤولية عن الإهمال الذي تسبب في وفاتهما.